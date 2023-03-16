Жителям аварийного дома в Казани предлагают переехать в общежитие с комнатами размером 6 кв метров

Фото: onf.ru

Жители одного из аварийных домов Казани обратились к представителям Общероссийского народного фронта с просьбой о помощи в переселении. Вот уже 5 лет, с 2018 года, они не могут добиться от чиновников справедливости. Жить в доме невозможно: гнилые деревянные потолки, протекающие трубы, ветхая проводка и удобства на улице. И это лишь малая часть проблем, с которыми ежедневно сталкиваются жильцы дома № 13 по улице Адмиралтейская.

Но даже это, по их мнению, лучше, чем переехать в общежитие с комнатами размером в 6 кв метров. Других вариантов им не предлагали. Член штаба ОНФ в РТ Фанис Хусаинов отметил, что программы переселения жилья должны не ухудшать условия жизни, а наоборот. «Такие вопросы нужно решать в кратчайшие сроки», — говорит он. Сейчас ими направлен запрос в минстрой РТ.

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