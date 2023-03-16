Власти Казани хотят вернуть ей статус города на воде

Фото: архив КП Фото: Антон ПИКУС

Казанские власти намерены вернуть столице статус города на воде. Планируют они это сделать с помощью развития большого казанского парка. Проект затронет береговую линию Волги, реновацию Портовой и место вдоль реки Казанка. Начать планируют со строительства на Портовой 20 домов класса премиум. Также там появятся 20 детских садов, 3 школы, набережные, парки и скверы.

Мэр Ильсур Метшин также отметил, что Вахитовский район в качестве центра выполняет особенную функцию с сосредоточенными там вузами и объектами культуры, красивой архитектурой, но и проблем много. Например, изношенные коммунальные сети, узкие дороги, старый жилой фонд. «Работы много, но мы все эти проблемы знаем», — сказал он.

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