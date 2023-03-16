Гидрометцентр Татарстана предупредил о похолодании и сильном гололеде в выходные

Местами прогнозируется дождь. Фото: Евгения ГУСЕВА

По прогнозам Гидрометцентра Татарстана, 17 марта ожидается облачная погода, ветер слабый до умеренного. Ночью без значительных осадков. Температура будет варьироваться от -2 до +3 градусов. Днем – от +4 до +9 градусов. На дорогах местами гололед.

В субботу, 18 марта, в течение дня прогнозируется дождь, мокрый снег. Ветер останется умеренным. В ночные часы температура составит от -4 до +1 градусов, в дневное время будет от -1 до +3 градусов. Синоптики предупреждают о сильном гололеде.

Осадков в воскресенье не будет. Ночью похолодает от -6 до -11 градусов, днем – от -1 до +3. Гололед местами сохранится.

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