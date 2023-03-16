Казанцы на один день останутся без воды

Автоцистерны с водой можно вызвать по телефону Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Жители Вахитовского района Казани на некоторое время останутся без воды. Причиной станут ремонтные работы на водопроводе, который находится на улице Рахимова.

Как уточнили в МУП «Водоканал», воды 21 марта с 9.00 до 23.00 не будет по следующим адресам:

М. Джалиля, 14/10, 16/5, 18/2, 19/3, 21, 21/19, 21 корп.3;

Кремлевская, 12/20;

Рахматуллина, 2/18, 4, 6/9, 8/11;

К. Наджми, 9/16, 11/8, 18, 18 корп.2, 20

Профсоюзная, 3/19, 5/16, 7, 10/14, 11, 12.

Заказать автоцистерны с водой можно, позвонив по телефону +7 (843) 231-62-60.

Ранее мы сообщали, что в домах четырех районов Казани из кранов может потечь зеленая вода. Будут проводиться работы по определению мест утечки теплоносителя. Для этого в сетевую воду магистральных тепловодов введут краситель зеленого цвета.

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