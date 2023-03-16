Россияне считают, что нужно помогать детям с покупкой квартиры

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89% россиян считают, что первое жилье должно появиться у человека к 30 годам, выяснили СК «Росгосстрах» и ПАО Банк «Открытие» в ходе совместного опроса. Большинство родителей готовы помогать своим детям в приобретении квартиры: оплатить ее полностью, дать определенную сумму на первоначальный взнос по ипотеке или взять на себя ежемесячные платежи. Но при этом родители признаются, что будут беспокоиться о детях, если те начнут жить отдельно слишком рано.

Большинство россиян полагают, что нужно помогать своим детям с покупкой квартиры (65%). При этом 35% будут делать это только в том случае, если есть финансовая возможность; 29% считают важным найти выход и помочь в любом случае; а 6% родителей считают возможным дать деньги только в долг. В свою очередь, четверть опрошенных уверены, что дети должны справляться с покупкой жилья сами, а 4% думают, что, наоборот, дети должны покупать квартиры родителям.

Из тех россиян, кто готов помогать своим детям в решении жилищного вопроса, треть считает правильным участвовать в выплатах по ипотеке. Еще 30% готовы оплатить половину стоимости жилья; 17% — дать денег на первоначальный взнос по кредиту, а 8% — оплатить полную стоимость покупки. Более половины опрошенных готовы выделить детям сумму от 700 тысяч рублей до 1,5 млн рублей. Каждый пятый может вложить в жилье ребенка 300-700 тысяч рублей, а 14% — до 300 тысяч рублей.

Большинство респондентов считают, что первое жилье изначально должно быть хорошим. Так, 26% родителей уверены, что в качестве первой жилплощади надо выбирать двухкомнатную квартиру; 24% — однокомнатную; а 11% думают, что это должен быть сразу дом. Каждый пятый родитель в качестве первого жилья для ребенка выбрал бы студию.

Абсолютное большинство (89%) родителей уверены, что к 30 годам у человека должно появиться свое жилье. Каждый третий опрошенный считает, что это должно произойти в 26-29 лет; 26% — к 23-25 годам; 12% — к 20 годам; а 6% — к совершеннолетию. 10% россиян назвали оптимальным для приобретения первой квартиры возраст в 30 лет.

Понимая необходимость наличия собственной квартиры, родители все же волнуются, когда их дети начинают жить отдельно. 21% россиян озабочены тем, что ребенок останется без контроля родителей; 17% — что он будет устраивать шумные вечеринки и мешать соседям; 16% думают, что ребенок не сможет себе приготовить еду и «умрет с голоду». Поэтому 42% россиян уверены, что ребенку лучше покупать свое жилье недалеко от родителей.