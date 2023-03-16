В Казани определен порядок выплаты надбавки молодым педагогам

Целевая субсидия будет начислена в течение 10 рабочих дней Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Казани определен перечень необходимых действий для начисления надбавки молодым специалистам в сфере образования. Опубликовано соответствующее постановление исполкома города.

В документе указано, что в заинтересованному учреждению необходимо обратиться в управление культуры. Руководитель обязан подать пояснительную записку, которая обоснует необходимость средств, информацию о количестве лиц, получающих выплаты. Управление должно предоставить ответ в течение пяти рабочих дней.

Целевая субсидия будет начислена в течение 10 рабочих дней с момента принятия соответствующего решения.

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