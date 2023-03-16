В казанских Дербышках новую детскую поликлинику достроят во II квартале 2023 года

Здание медучреждения имеет четыре этажа. Фото: управление здравоохранения Казани

В апреле прошлого года в казанском поселке Дербышки начали строить новую детскую поликлинику. На данный момент ее возведение завершается. Так, например, скоро будет проведена внутренняя отделка помещений, сообщает городское управление здравоохранения.

Планируется, что поликлиника будет сдана во II квартале 2023 года. До этого момента учреждение оснастят современным медицинским оборудованием и благоустроят прилегающую к зданию территорию.

Само строение имеет четыре этажа и занимает площадь около 6,4 тысячи квадратных метров. В новой поликлинике обустроят комфортные зоны ожидания, и даже дневной стационар. Кроме того, там будет работать и травмпункт. Помощь детям в учреждении в скором времени начнут оказывать 245 специалистов. Это как педиатры, так врачи узкого профиля.

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