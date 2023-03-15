В Набережных Челнах открывается первый центр общения для пожилых людей

В Набережных Челнах открывается первый центр общения для пенсионеров Фото: Мария ЛЕНЦ

В Набережных Челнах запланировано открытие пилотного центр общения для людей старшего поколения. Это совместный проект Пенсионного фонда и Фонда социального страхования, сообщают «Челнинские известия».

Центр общения пожилых людей даст пенсионерам дополнительные возможности для самореализации, там будут проводиться мероприятия, лекции и обучающие занятия. Возглавит Центр Руслан Шангараев.

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