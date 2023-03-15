Мэр Казани Ильсур Метшин порекомендовал директорам предприятий поучиться у КОСа отношению к сотрудникам

ФОТО: Денис Гордийко, мэрия Казани

Сегодня, 15 марта, мэр Казани Ильсур Метшин осмотрел результаты крупной программы по улучшению условий труда сотрудников ПАО «Казаньоргсинтез», инвестиции в которую превышают 1 млрд рублей: от обновления спецодежды и вахтовых автобусов до модернизации системы питания и медицинского обслуживания работников.

По словам Метшина, предприятие является одним из градообразующих в Казани. «Мы следим за тем, как здесь обновляются технологии, появляются новые производства. Сегодня особенно порадовали изменения социальной политики, привнесенные СИБУРом как новым акционером предприятия», - отметил мэр.

Кстати, как показали результаты 2022 года, средняя зарплата сотрудников КОС выросла на 30%, а сбросы в Волгу снизились на 1 млн кубометров.

«Такое отношение к рабочим, к тому, где и в каких условиях люди должны трудиться, что они должны есть, как заботиться о здоровье – это пример для подражания. Директора предприятий могут поучиться у «Казаньоргсинтеза» отношению к людям труда», - передает слова Метшина пресс-служба мэрии Казани.

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