16 марта в домах четырех районов Казани из кранов может потечь зеленая вода

Из кранов казанцев 16 марта может потечь зеленая вода Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

По информации мэрии Казани, завтра, 16 марта, в четырех районах города будут проводиться работы по определению мест утечки теплоносителя. Для этого в сетевую воду магистральных тепловодов от казанской ТЭЦ-2 введут краситель зеленого цвета «Уранин-А».

Химикат, кстати, является безопасным для людей и природы, он допущен к применению в системах теплоснабжения и разрешен Роспотребнадзором в качестве окрашивающего индикатора утечки.

При обнаружении «зеленой воды», текущей из крана, казанцев просят сообщить в диспетчерскую службу «Казанских тепловых сетей» по телефону: +7(843)291-87-95.

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