В Татарстане вор залез к пенсионеру через окно и пытался отравить его газом

Угрожая ножом, подозреваемый забрал у старика 9 тысяч рублей Фото: Иван МАКЕЕВ

В Татарстан возбуждено уголовное дело в отношении неоднократно судимого 20-летнего жителя города Чистополя.

По предварительной информации следствия, вечером 4 марта, будучи нетрезвым, молодой мужчина залез через окно в дом к пожилому соседу и начал искать ценные вещи. От шума 85-летний мужчина проснулся. Угрожая ножом, подозреваемый забрал у него 9 тысяч рублей. Позже злоумышленник сказал пенсионеру сидеть в комнате, а сам отправился на кухню, открыл газовые конфорки, забрал ключи от автомобиля пожилого мужчины и ушел. Когда пенсионер почувствовал запах газа, он закрыл конфорки и позвонил в спецслужбы. В скором времени злоумышленник был задержан.

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