На выезде из Казани участок дороги Р-239 расширят до шести полос

Речь идет о южном выезде из столицы Татарстана, по которому каждый день проезжает 56 тысяч машин.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Участок дороги Р-239 «Казань – Оренбург» во время капитального ремонта собираются расширить с четырех до шести полос движения. Речь идет о южном выезде из столицы Татарстана, по которому каждый день проезжает около 56 тысяч машин.
Для населения поселка Корнер Гарден и СНТ «Ромашка» оборудуют две новые остановки. К ним также подведут тротуары с тактильными плитами для плохо видящих людей.
Работы начнутся текущей весной, а завершить их планируют к ноябрю 2023 года, сообщает пресс-служба ФКУ «Волго-Вятскуправтодор».
Ранее мы сообщали, что в Казани приступили к ямочному ремонту дорог.
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