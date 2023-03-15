На выезде из Казани участок дороги Р-239 расширят до шести полос

Речь идет о южном выезде из столицы Татарстана, по которому каждый день проезжает 56 тысяч машин. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Участок дороги Р-239 «Казань – Оренбург» во время капитального ремонта собираются расширить с четырех до шести полос движения. Речь идет о южном выезде из столицы Татарстана, по которому каждый день проезжает около 56 тысяч машин.

Для населения поселка Корнер Гарден и СНТ «Ромашка» оборудуют две новые остановки. К ним также подведут тротуары с тактильными плитами для плохо видящих людей.

Работы начнутся текущей весной, а завершить их планируют к ноябрю 2023 года, сообщает пресс-служба ФКУ «Волго-Вятскуправтодор».

Ранее мы сообщали, что в Казани приступили к ямочному ремонту дорог.

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