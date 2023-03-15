Педагог из Набережных Челнов умерла после сложных родов

Врачи делали все возможное для спасения пациентки
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Педагог из Набережных Челнов скончалась от осложнений при родах.
Женщина родила сына 6 марта. Роды были сложными, открылось внутреннее кровотечение. Челнинка пережила остановку сердца.
Как рассказал брат женщины, на следующий после родов день еще транспортировали в РКБ Казани в стабильно тяжелом состоянии, а новорожденного ребенка доставили в ДРКБ.
Спустя неделю после госпитализации состояние челнинки оставалось тяжелым. Из-за большой кровопотери пострадали внутренние органы.
- Врачи делали все возможное – консультировались с коллегами из Москвы, - уточнил брат женщины.
Накануне, 14 марта, 36-летняя челнинка скончалась.
Ее сын находится в ДРКБ в тяжелом состоянии. По словам брата женщины, малыш сейчас на ИВЛ.
- Его вывели из медикаментозной комы, он двигал ручками и ножками, приоткрыв глазки, - рассказал мужчина.
В КДМЦ Набережных Челнов отказались раскрывать подробности ситуации.
- КДМЦ приносит глубочайшие соболезнования семье и близким. Информация будет передана родственникам погибшей, так как она содержит врачебную тайну. Ситуация находится на контроле в Министерстве здравоохранения РТ, - сообщили «КП-Казань» в горздраве.
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