Педагог из Набережных Челнов умерла после сложных родов

Врачи делали все возможное для спасения пациентки Фото: Алексей БУЛАТОВ

Педагог из Набережных Челнов скончалась от осложнений при родах.

Женщина родила сына 6 марта. Роды были сложными, открылось внутреннее кровотечение. Челнинка пережила остановку сердца.

Как рассказал брат женщины, на следующий после родов день еще транспортировали в РКБ Казани в стабильно тяжелом состоянии, а новорожденного ребенка доставили в ДРКБ.

Спустя неделю после госпитализации состояние челнинки оставалось тяжелым. Из-за большой кровопотери пострадали внутренние органы.

- Врачи делали все возможное – консультировались с коллегами из Москвы, - уточнил брат женщины.

Накануне, 14 марта, 36-летняя челнинка скончалась.

Ее сын находится в ДРКБ в тяжелом состоянии. По словам брата женщины, малыш сейчас на ИВЛ.

- Его вывели из медикаментозной комы, он двигал ручками и ножками, приоткрыв глазки, - рассказал мужчина.

В КДМЦ Набережных Челнов отказались раскрывать подробности ситуации.

- КДМЦ приносит глубочайшие соболезнования семье и близким. Информация будет передана родственникам погибшей, так как она содержит врачебную тайну. Ситуация находится на контроле в Министерстве здравоохранения РТ, - сообщили «КП-Казань» в горздраве.

Ранее мы сообщали, что в Нижнекамске врачи достали осколок мины из шеи бойца СВО.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram