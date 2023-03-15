В Тукаевском районе отходы мясоперерабатывающего предприятия разлились на поля

Специалисты отобрали пробы почвы. Фото: пресс-служба Минэкологии Татарстана
Накануне в Тукаевском районе произошел разлив жидких отходов на сельскохозяйственные поля в деревне Черешлы. Причиной стала разгерметизация трубы, которая использовалась ООО «Камский бекон» для перекачки жидких отходов животноводства. Разлив был локализован сотрудниками мясоперерабатывающего предприятия, чтобы не допустить попадания загрязненных стоков в воду
На место оперативно прибыли инспекторы Прикамского территориального управления Минэкологии Татарстана и сотрудники республиканского Росприроднадзора. Специалисты отобрали пробы почвы. Сейчас угрозы попадания жидких отходов в водный объект нет.
Все материалы по этому делу передали в Волжско-Камское межрегиональное управление Росприроднадзора для принятия мер реагирования, сообщает пресс-служба Минэкологии Татарстана.
Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram