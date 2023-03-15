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НовостиОбщество15 марта 2023 10:58

В Тукаевском районе отходы мясоперерабатывающего предприятия разлились на поля

Произошло это из-за разгерметизации трубы
Лилиана ГАРИФУЛЛИНА
Специалисты отобрали пробы почвы. Фото: пресс-служба Минэкологии Татарстана

Специалисты отобрали пробы почвы. Фото: пресс-служба Минэкологии Татарстана

Накануне в Тукаевском районе произошел разлив жидких отходов на сельскохозяйственные поля в деревне Черешлы. Причиной стала разгерметизация трубы, которая использовалась ООО «Камский бекон» для перекачки жидких отходов животноводства. Разлив был локализован сотрудниками мясоперерабатывающего предприятия, чтобы не допустить попадания загрязненных стоков в воду

На место оперативно прибыли инспекторы Прикамского территориального управления Минэкологии Татарстана и сотрудники республиканского Росприроднадзора. Специалисты отобрали пробы почвы. Сейчас угрозы попадания жидких отходов в водный объект нет.

Все материалы по этому делу передали в Волжско-Камское межрегиональное управление Росприроднадзора для принятия мер реагирования, сообщает пресс-служба Минэкологии Татарстана.

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