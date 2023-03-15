Татарстан занял первое место в ПФО по количеству раскрытых краж и мошенничеств

В 2023 году за первые два месяца задержано уже около 400 подозреваемых. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

По количеству раскрытых краж и мошенничеств Татарстан в 2022 году на первом месте среди регионов Приволжского федерального округа (ПФО). Что же касается масштабов страны, то республика занимает здесь третье место, впереди только Москва и Краснодарский край, сообщил 15 марта во время пресс-конференции отдела УГРО МВД Татарстана Рамис Газимов.

При этом, по его словам, эффективность раскрытия преступлений данной категории в республике только продолжает расти – на 50%. Так, за первые два месяца текущего года в Татарстане было раскрыто более 500 мошенничеств и краж, задержано около 400 подозреваемых.

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