В Чувашии в ДТП с грузовиком пострадали четыре человека

Леговушка столкнулась с фурой. Фото: МВД Чувашии

В эту среду, 15 марта, в Моргаушском районе около деревни Юнгапоси на 610 километре дороги «Москва-Уфа» столкнулись автомобиль «Киа Оптима» и грузовик DAF XF с полуприцепом, сообщает МВД Чувашии.

- По предварительной информации, 46-летний водитель легковушки, двигаясь в сторону Чебоксар, выехал на встречную полосу движения, не убедившись при этом в безопасности своего маневра, - рассказали в ведомстве.

В результате столкновения с грузовиком пострадали водитель «Киа Оптима» и три его пассажира. Все они получили различные травмы и были госпитализированы с места аварии. В обстоятельствах ДТП сейчас разбираются сотрудники ГИБДД. Они уже провели медосвидетельствование водителей – они были трезвы.

Водитель грузовика не пострадал. Фото: МВД Чувашии

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