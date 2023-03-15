Роспотребнадзор подаст коллективный иск к медцентру и продавцу мебели

Клиники зачастую прибегают к телефонным уговорам пройти бесплатную процедуру Фото: Алексей БУЛАТОВ

Татарстанское управление Роспотребнадзора намеревается подать коллективный иск к медцентру и компании по продаже мебели. Об этом рассказала заместитель главы республиканского ведомства Юлия Булатова.

По словам специалиста, один из самых сложных вопросов в сфере прав потребителей — это заключение кредитных договоров при оказании платных медицинских услуг, которые трудно расторгнуть. Булатова напомнила, что клиники зачастую прибегают к телефонным уговорам пройти бесплатную процедуру, а уже при личной встрече, в салоне, им предлагают оформить кредит. Договор при этом расторгнуть проблематично.

- За последнее время к нам поступило более 15 обращений граждан по этому вопросу, — уточнила представитель Роспотребнадзора по РТ.

Другая озвученная проблема - нарушение договора купли-продажи мебели. Таких обращений зафиксировано порядка 20.

- Часто продавец нарушает сроки доставки мебели или не привозит эту мебель вовсе, — пояснила Булатова.

Ранее мы сообщали, что житель Набережных Челнов отсудил у магазина компенсацию за просроченный кофе.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram