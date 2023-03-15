Театр Альметьевска в Москве представил спектакль «Бегущий за ветром»

В основе сюжета - история дружбы двух кабульских мальчиков Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Москве состоялся показ спектакля «Бегущий за ветром» по одноименной книге Халеда Хоссейни. Выступали артисты Альметьевского драмтеатра.

Эта постановка признана лучшим спектаклем большой формы на фестивале театров малых городов. По традиции победители приехали на гастроли в столицу.

В основе сюжета - история дружбы двух кабульских мальчиков – сына аристократа и его слуги. Взросление подростков происходит на фоне важных исторических событий.

Постановка была представлена московской публике на татарском языке.

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