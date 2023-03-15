Житель Набережных Челнов отсудил у магазина компенсацию за просроченный кофе

Судом взыскана компенсация в размере 300 рублей Фото: Михаил ФРОЛОВ

Житель Набережных Челнов обратился в суд с иском к федеральной сети магазинов.

В заявлении он указал, что 19 ноября прошлого года купил кофе в капсулах. Вернувшись домой и открыв упаковку, мужчина почувствовал неприятный запах и понял, что продукт испорчен. Оказалось, что срок годности кофе истек 13 ноября 2022 года.

В магазине в тот же день сделали возврат денег. Но мужчина решил обратиться в суд и потребовать компенсацию морального вреда в размере тысячи рублей.

В результате судом взыскана компенсация в размере 300 рублей, штраф за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворенных требований потребителя в размере 150 рублей. Решение вступило в законную силу.

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