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НовостиЭкономика15 марта 2023 4:55

Стоимость квартир в новостройках Казани снизилась до 8,5 млн рублей

За полгода жилье подешевело на 600 тысяч рублей
Адам САГАЛ
Стоимость квадратного метра за прошедшие полгода уменьшилась на 3,8%

Стоимость квадратного метра за прошедшие полгода уменьшилась на 3,8%

Фото: Иван МАКЕЕВ

Средняя стоимость жилья в новостройках Казани в феврале составила 8,5 миллиона рублей. По сравнению с сентябрем прошлого года показатель снизился на 600 тысяч рублей. Исследование провели специалисты Дом.рф.

В столице Татарстана стоимость квадратного метра за прошедшие полгода уменьшилась на 3,8% до 175,6 тысячи рублей.

Ранее мы сообщали, что в Казани 70 учителей получили квартиры по соципотеке. А в Кировском районе столицы Татарстана четыре дома признали аварийными и постановили снести.

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