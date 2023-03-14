На 8 остановках в Казани установили информационные табло с питанием от солнечных батарей

Фото: Архив КП Фото: Михаил ФРОЛОВ

Как сообщили в Комитете по транспорту Исполкома Казани, на 8 остановках общественного транспорта были установлены информационные табло с питанием от солнечных батарей. Изначально планировалось, что они появятся на улицах города не ранее 1 апреля, но работы были выполнены раньше срока.

Так, оборудование появилось на остановках «Дружба», «Попова», «Лаврентьева», «Карбышева» и др. Все места были выбраны с учетом пожеланий жителей города.

На сегодняшний день в Казани работают 24 информационных табло, которые установлены на каждой четвертой остановке. С помощью оборудования пассажиры могут узнать о времени приезда транспорта.

Планируется, что до конца года появится еще 48 экранов.

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