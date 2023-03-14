В Альметьевске начали делать ямочный ремонт дорог

Фото: Архив КП Фото: Алексей БУЛАТОВ

По состоянию на сегодняшний день в городе начата ликвидации ям литым асфальтом. Кроме того, специалисты Управления автомобильных дорог ежедневно производят объезд улиц, чтобы выявить проблемные места.

По словам главы муниципального образования Тимура Нагуманова, профильное ведомство ежегодно заранее начинает разрабатывать стратегию ремонтных работ. Важным пунктом этой работы является уборка и очистка дорог, обочин и ливневок в течение всей зимы. Все эти действия помогают сохранить дорожное полотно в хорошем состоянии к весне. Правда, без трещин и ям, конечно, не обходится. Нагуманов обратился к автомобилистам и попросил их быть предельно внимательными на дорогах.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram