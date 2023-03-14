С 2013 года в Татарстане увеличилось количество газомоторной техники

Это количество также планируют увеличить и в 2023 году Фото: Сергей ЧЕРНЫХ

По словам министра промышленности и торговли Татарстана Олега Коробченко, за последние 10 лет в РТ в 4,5 раза выросло количество автомобильных газонаполнительных компрессорных станций. При этом реализация компримированного природного газа увеличилась в 16 раз. Коробченко отметил, что сейчас по данному направлению Татарстан занимает лидирующую позицию в РФ.

Так, в прошлом году на компримированный природный газ было переведено более тысячи транспортных средств и реализовано более 72 млн кубометров газа. На сегодняшний день в РТ работает 44 АГНКС, 4 криоАЗС и 2 комплекса по сжижению природного газа. Коробченко отметил, что в 2023 году это количество планируют увеличить еще на 6 станций и 7 криоАЗС. Также в планах реализовать не менее 85 млн кубометров газа.

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