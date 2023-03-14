Жителя Набережных Челнов приговорили к 8 годам строгого режима за убийство бывшей жены

Следующие 8 лет он проведет в колонии строгого режима Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В августе 2022 года на территории СНТ «Санаръ», который находится в Тукаевском районе, было обнаружено тело 50-летней женщины. Как оказалось, убил ее бывший муж из-за бытового конфликта, а точнее из-за раздела имущества после развода.

19 августа прошлого года они договорились встретиться на даче, чтобы бывший муж смог передать женщине деньги за свою долю дачного участка. Сумма составляла чуть менее миллиона рублей (900 тысяч). Однако женщине оказалось этого мало, и она потребовала у мужчины еще 600 тысяч. Между экс-супругами вспыхнул конфликт: мужчина ударил некогда любимую жену, затем задушил, а ее труп решил закопать в огороде под качелями.

Первыми забили тревогу родственники убитой, они обратились в полицию. В итоге мужчина во всем сознался и указал следователям место, где закопал тело. Теперь его ждет 8 лет исправительной колонии строгого режима. Такой приговор вынес Тукаевский районный суд.

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