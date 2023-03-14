В Казани девушка выпала из движущегося такси

Пассажирка такси не дождалась своей остановки и вышла на ходу Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Пассажирка такси на ходу выпала из движущегося автомобиля, который ехал по Ленинской дамбе в Казани. Такое видео сейчас гуляет по местным ТГ-каналам.

Судя по всему, данный инцидент произошел сегодня днем, 14 марта. Из движущегося на приличной скорости автомобиля выпала девушка. Пассажирка автомобиля несколько раз перекрутилась на проезжей части, а потом замерла на середине дороги. Отметим, что автомобилисты, ехавшие следом за такси, быстро среагировали, и женщина не попала под колеса других автомобилей. Вероятно, это стало неожиданностью и для самого водителя такси, который сразу же выбежал к своей пассажирке.

Скриншот из видео с происшествием

О том, что послужило причиной такого поступка пока ничего неизвестно. В ТГ-каналах сообщают, что сведения об этом происшествии не поступали и в ГИБДД.

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