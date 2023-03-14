Синоптик рассказал о погоде в Татарстане в апреле

Апрель обещает быть теплым Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Когда в Татарстане растает снег и какой будет погода в апреле, рассказал профессор кафедры метеорологии КФУ Юрий Переведенцев.

По словам синоптика, республика сейчас находится под влиянием циклона. В ближайшее время он уйдет на северо-восток, а на смену ему придет антициклон.

- Ожидаются колебания температуры. Особенно три дня: вторник, среда, четверг температура будет выше климатической нормы градусов на шесть-семь, - цитирует метеоролога «Вести Татарстан».

По словам Переведенцева, в этом году в республике весьма много снега – высота его покрова составляет 50 см. Интернсивное таяние начнется, когда температура повысится еще на 6 градусов.

Через неделю – 23 марта – синоптики сделают прогноз на апрель. Но уже сейчас, по словам профессора КФУ, можно утверждать, что месяц будет теплым.

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