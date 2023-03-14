Глава Татарстана встретился с летчиком Дамиром Юсуповым

Минниханов и Юсупов сфотографировались в одинаковых фуражках. Фото: пресс-служба раиса РТ

Глава Татарстана Рустам Минниханов провел встречу с Героем России, пилотом Дамиром Юсуповым. Об этом раис рассказал в соцсети.

- Узнали? Герой. Гордимся! — подписал опубликованный снимок Минниханов.

Сегодня в Казани состоится спецпоказа фильма, в основу сюжета которого легла история Дамира Юсупова. 15 августа 2019 года пилот совершил аварийную посадку под Жуковским на кукурузном поле. Оба двигателя самолета не работали. Все пассажиры воздушного судна остались целы и невредимы.

Ранее мы сообщали, что Герой России Дамир Юсупов принимал участие в VIII съезде Всемирного конгресса татар.

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