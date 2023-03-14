В Нижнекамске врачи достали осколок мины из шеи бойца СВО

После возвращения в Татарстан мужчину беспокоили головные боли

В зону боевых действий Виталий поехал осенью – после того, как были мобилизованы его близкие друзья. Он не смог сидеть дома и сам пошел в военкомат.

Серьезное ранение мужчина получил в конце января - осколок от мины прошел навылет, он раздробил часть лопатки, сильно пострадал и плечевой сустав. В госпитале Виталию зашили рану. Но после возвращения домой легче ему не стало - в Нижнекамске мужчину беспокоили головные боли и онемение в области затылка.

- Перед МРТ лаборант проявила бдительность, она провела по мне металлоискателем, и сказала, что что-то у меня есть, МРТ не положено делать, поэтому она отправила меня на КТ. И вот там врачи сразу же разглядели осколок, он был в шее, сзади, - пояснил Виталий.

Выяснилось, что житель Нижнекамска больше месяца носил в своем тебе осколок. Он был срочно отправлен на операцию. Замглавного врача, нейрохирург Нижнекамской ЦРМБ Рустем Сайфулин извлек весьма тяжелый осколок длиной 42 мм.

- Удивительно, как Виталий носил такую ношу в шее и не замечал ее. Осколок имеет неровные края, он уже успел врасти в ткани, - рассуждает врач.

Извлеченный из шеи осколок мужчина оставил на память – говорит, будет показывать внукам. Сейчас он намерен полностью восстановиться и вернуться в зону СВО.

Ранее мы сообщали, что врачи Татарстана провели уникальную операцию по эндометриозу кишечника.

Осколок оказался весьма тяжелым. Фото предоставлено НЦРМБ

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