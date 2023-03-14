В казанской школе №49 в сентябре заработает спортзал, адаптированный для детей с ОВЗ

Новый корпус построен на 25%. Фото: metshin.ru

Мэр Казани Ильсур Метшин проверил ход строительства в школе №49 нового корпуса со спортзалом и физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа (ФОКОТ), которые будут адаптированы для детей с ОВЗ. Эти площадки, в том числе и для учеников соседних школ, станут доступными уже в сентябре, то есть к началу нового учебного года.

В новом корпусе на 615 квадратных метров появится тренажерный и спортивный залы, зоны для лечебной физической культуры и игры в бочче. Там одновременно смогут заниматься до 30 школьников. Работы по возведению, по сути, целого комплекса идут по графику и завершены уже на 25%. Фундамент, стены и крыша уже готовы, на данный момент строители занимаются отделкой фасада.

Одновременно с новым корпусом на территории школы №49 возводится ФОКОТ рассчитанный на 100 спортсменов. Это футбольное поле с трибунами, баскетбольная и волейбольную площадки, беговые дорожки и воркаут-тренажеры. Работы там завершены уже на 90%.

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