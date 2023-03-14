«Транснефть – Прикамье» провело плановое учебно-тренировочное занятие по тушению условного пожара

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Специалисты АО «Транснефть – Прикамье» провели плановое учебно-тренировочное занятие (УТЗ) по тушению условного пожара на территории линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) «Лазарево» Казанского районного нефтепроводного управления (РНУ) в Кировской области.

Цель – совершенствование действий оперативного и эксплуатационного персонала, отработка практических навыков по развертыванию сил и средств пожарно-спасательной части и добровольной пожарной дружины.

По сценарию учения через трещину в поперечном сварном шве на камере приема средств очистки и диагностики магистрального нефтепровода Сургут – Полоцк произошел «выход» нефти с последующим «возгоранием» на площади более 300 м кв., которое обнаружил работник станции. Сигнал о «пожаре» был передан в пожарно-спасательную часть (ПСЧ) № 98 отряда федеральной противопожарной службы государственной противопожарной службы по Республике Коми, руководству станции, диспетчеру Казанского РНУ. Работа ЛПДС была незамедлительно «остановлена», сотрудники эвакуированы.

Персонал действовал согласно плану ликвидации. На территорию станции оперативно прибыли аварийно-ремонтные рабочие, дежурный караул местной пожарной части, а также члены добровольной пожарной дружины предприятия. Дежурный электромонтер полностью «обесточил» открытую технологическую установку. Пожарные экстренно проложили рукавные линии к объекту условного возгорания, произвели подачу огнетушащего состава. Благодаря скоординированным действиям «пожар» был ликвидирован в регламентные сроки. 22 участника тренировочного мероприятия продемонстрировали скоординированность и уверенность в принятии решений в условиях ограниченного времени.

В рамках мероприятия были проверены знания и порядок действий дежурного персонала и должностных лиц ЛПДС «Лазарево» в случае возникновения пожара, а также отработаны навыки участников при тушении возгорания на объекте с тактическими особенностями.

Условное возгорание было успешно ликвидировано в нормативные сроки. Наблюдательная комиссия дала положительную оценку действиям участников мероприятия, отметив их достаточную оснащённость необходимым оборудованием.