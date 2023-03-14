В Казани на набережной появится общественный туалет на 45 человек

Основные помещения туалета расположатся на подземном уровне Фото: Михаил ФРОЛОВ

На Кремлевской набережной в Казани построят городской общественный туалет. Находиться он будет неподалеку от амфитеатра у здания Национальной библиотеки РТ. На эти цели планируется направить 150 миллионов рублей, источник финансирования – бюджет Татарстана. Соответствующий заказ опубликован на портале госзакупок.

Новый общественный туалет будет рассчитан на 45 человек. В нем оборудуют мужские и женские уборные, комнату матери и ребенка. Основные помещения расположатся на подземном уровне.

Отметим, что сам амфитеатр был построен два года назад в рамках благоустройства набережной Казанки.

Ранее мы сообщали, что в Казани на благоустройство парка у Ноксы выделили еще почти 300 миллионов рублей.

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