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НовостиОбщество14 марта 2023 6:57

В Казани на набережной появится общественный туалет на 45 человек

Он будет установлен недалеко от амфитеатра у Нацбиблиотеки
Адам САГАЛ
Основные помещения туалета расположатся на подземном уровне

Основные помещения туалета расположатся на подземном уровне

Фото: Михаил ФРОЛОВ

На Кремлевской набережной в Казани построят городской общественный туалет. Находиться он будет неподалеку от амфитеатра у здания Национальной библиотеки РТ. На эти цели планируется направить 150 миллионов рублей, источник финансирования – бюджет Татарстана. Соответствующий заказ опубликован на портале госзакупок.

Новый общественный туалет будет рассчитан на 45 человек. В нем оборудуют мужские и женские уборные, комнату матери и ребенка. Основные помещения расположатся на подземном уровне.

Отметим, что сам амфитеатр был построен два года назад в рамках благоустройства набережной Казанки.

Ранее мы сообщали, что в Казани на благоустройство парка у Ноксы выделили еще почти 300 миллионов рублей.

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