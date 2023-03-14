В Татарстане сотрудники госучреждений получат 25 тысяч рублей на санаторно-курортное лечение

Для получения сертификата необходимо подать заявление в отделе социальной защиты. Фото: Алена МАРТЫНОВА

В Татарстане в 2023 году работники госучреждений смогут получить 25 тысяч рублей на санаторно-курортное лечение. Средства на эти цели выделят из бюджета региона. Соответствующее постановление подписал и.о. премьер-министра республики Рустам Нигматуллин.

Согласно документу, речь идет о сотрудниках, находящихся в ведении Минтруда, Минмолодежи, Минобрнауки и Минкульта региона. Также в списке оказались работники муниципальных организаций соцобслуживания, физкультуры и спорта, здравоохранения, образования, культуры, молодежной политики и муниципальные служащие.

Санаторий разрешается выбрать самостоятельно при условии, что он состоит в Госреестре курортного фонда России и заключено соглашение с Минтрудом Татарстана. Для получения сертификата необходимо подать заявление в отделе социальной защиты, приложив справку с места работы. Не позднее 1 декабря нужно предъявить его для оплаты.

Отметим, пилотный проект стартовал в 2022 году по предложению профсоюзов республики. Теперь его решили продлить еще на год и пополнить перечень лиц, имеющих право на оплату путевки.

Напомним, ранее Рустам Минниханов подписал указ о единовременном поощрении государственных служащих Татарстана. Они на него могут рассчитывать и в случае увольнения.

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