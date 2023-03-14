В Татарстане за год доходы жителей выросли в отличии от многих других регионов

По словам Ирека Галямова, этот рост произошел за счет социальных выплат. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Татарстане в 2022 году доходы жителей увеличились на 2,1%. Соответствующие данные опубликованы на сайте Росстата.

Реальные денежные доходы граждан увеличились еще в 11 регионах России. Это касается жителей Кабардино-Балкарии (+5,6%), ХМАО (+3,1%), Чукотки (+3,1%), Якутии (+2,3%), Тюменской области (+2%), Ямало-Ненецкого АО (+1,4%), Новгородской области (+1%), Красноярского края (+0,8%), Волгоградской области (+0,7%), Ростовской области (0,7%).

Однако у большинства российских регионов наблюдается снижение дохода. Заметнее всего это зафиксировано в Калужской области. Там жители начали зарабатывать на 8,4% меньше. Также такая динамика наблюдается в Алтае (-6,9%), Магаданской области (-6,6%), Ингушетии (-6,4%), Калининградской области (-6,3%), Пензенской области (-6%) и Камчатском крае (-5,9%).

Отметим, этот показатель рассчитывается по методологии складывания всех источников доходов населения и из полученной суммы вычитают инфляцию. В целом по России прибыль граждан снизился на 1,4%.

Напомним, средняя зарплата на предприятии Менделеевска достигла 91 тысячи рублей. Об этом рассказал глава района Радмир Беляев.

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