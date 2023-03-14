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НовостиОбщество14 марта 2023 5:51

В Татарстане за год доходы жителей выросли в отличии от многих других регионов

Данные посчитали специалисты Росстата
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
По словам Ирека Галямова, этот рост произошел за счет социальных выплат.

По словам Ирека Галямова, этот рост произошел за счет социальных выплат.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Татарстане в 2022 году доходы жителей увеличились на 2,1%. Соответствующие данные опубликованы на сайте Росстата.

Реальные денежные доходы граждан увеличились еще в 11 регионах России. Это касается жителей Кабардино-Балкарии (+5,6%), ХМАО (+3,1%), Чукотки (+3,1%), Якутии (+2,3%), Тюменской области (+2%), Ямало-Ненецкого АО (+1,4%), Новгородской области (+1%), Красноярского края (+0,8%), Волгоградской области (+0,7%), Ростовской области (0,7%).

Однако у большинства российских регионов наблюдается снижение дохода. Заметнее всего это зафиксировано в Калужской области. Там жители начали зарабатывать на 8,4% меньше. Также такая динамика наблюдается в Алтае (-6,9%), Магаданской области (-6,6%), Ингушетии (-6,4%), Калининградской области (-6,3%), Пензенской области (-6%) и Камчатском крае (-5,9%).

Отметим, этот показатель рассчитывается по методологии складывания всех источников доходов населения и из полученной суммы вычитают инфляцию. В целом по России прибыль граждан снизился на 1,4%.

Напомним, средняя зарплата на предприятии Менделеевска достигла 91 тысячи рублей. Об этом рассказал глава района Радмир Беляев.

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