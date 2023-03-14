Казань и Сухум станут городами-побратимами

Казань станет 36 городом, с которым Сухум подпишет официальное соглашение о сотрудничестве Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Делегация администрации Сухума во главе с мэром Бесланом Эшба прибыла в Казань. Сегодня, 14 марта, планируется подписание соглашения о побратимстве между столицами Татарстана и Абхазии.

Накануне для делегатов из Сухума провели экскурсию в Казанский Кремль, мечеть Кул-Шариф и Благовещенский собор.

Казань станет 36 городом, с которым Сухум подпишет официальное соглашение о сотрудничестве. Первый такой документ был заключен 2 октября 1988 с шотландским городом Килмарнок.

Ранее глава Татарстана Рустам Минниханов рассказал о возможностях для сотрудничества с Абхазией.

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