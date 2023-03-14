Средняя зарплата на предприятии Менделеевска достигла 91 тысячи рублей

Социальная сфера показывает небывалый рост, заявил Беляев. Фото: пресс-служба Менделеевского района

Ряд социальных проектов будет реализован в Менделеевском районе в текущем году при участии химического комплекса «Аммоний». В перечне - открытие химического лицея, нанесение муралов на жилые дома, продолжение строительства сети велодорожек. На рабочей встрече глава района Радмир Беляев и руководство предприятия обсудили совместные планы.

- Заработная плата на «Аммонии» за год выросла на 20% и составила 91 тысячу рублей. Работа такого предприятия на территории нашего района, безусловно, положительно влияет на общее социально-экономическое состояние. Могу сказать, что «социалка» у нас показывает небывалый рост, - подчеркнул Радмир Беляев.

Кроме этого, 1 апреля в Менделеевске откроют модернизированный химико-технологический лицей. Первое время он будет функционировать в техническом режиме.

Ранее мы сообщали, что в Менделеевском районе открыли туристический глэмпинг.

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