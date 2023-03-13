В этом году в Татарстане ЕГЭ будут сдавать 16,5 тысяч школьников

ФОТО: Министерство образования и науки РТ

В текущем году в Татарстане сдавать ЕГЭ будут более 16,5 тысяч выпускников. Об этом стало известно во время акции «Сдаем вместе! День сдачи ЕГЭ родителями», прошедшей в школе №11 Зеленодольска 13 марта. Суть ее состоит в ознакомлении родителями выпускников с правилами и процедурой сдачи ЕГЭ.

В сегодняшнем мероприятии принял участие глава Минобра РТ Ильсур Хадиуллин. Он вместе с родителями «сдал» экзамен по русскому языку.

«В этом году акция проходит уже в седьмой раз, и она всегда актуальна, потому что каждый год школьники сдают ЕГЭ, а их родители переживают. Благодаря такой акции родители могут познакомиться с правилами, процедурой и заданиями ЕГЭ, объяснить их своим детям. А также смогут убедиться, что сдать экзамен несложно при хорошей подготовке», – предает слова Главы министерства пресс-служба.

По информации портала «Казанские ведомости», в этом году к сдаче ЕГЭ готовятся более 16,5 тысяч выпускников. В организации экзаменов будут задействованы более 6 тысяч педагогов, а в учебных заведениях откроют 85 пунктов проведения ЕГЭ.