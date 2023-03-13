В марте в Казани ожидается аномально теплая погода

Март в Казани будет теплым Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Ближайшие дни в Татарстане будут аномально теплыми. Об этом «Татар-информу» сообщил профессор КФУ, доктор географических наук Юрий Переведенцев.

В марте в Казани будет жарко по причине антициклона, центр которого находится в Северном Казахстане. «Ожидаются ярко выраженные южные потоки без осадков и много солнца, потому что в антициклонах всегда бывает солнечная погода», - рассказал профессор.

По словам Переведенцева, началом весны синоптики считают устойчивый переход среднесуточной температуры через ноль градусов. Обычно это происходит в конце марта-начале апреля. Однако в этом году этот переход ожидается в Татарстане уже в ближайшие дни – средняя температура превысит норму на четыре градуса.

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