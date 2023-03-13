На региональных дорогах Татарстана начали ликвидировать аварийные ямы

ФОТО: Миндортранс Татарстана

Сегодня, 13 марта, на региональных дорогах Татарстана началась ликвидация аварийных ям. Об этом сообщили в республиканском Миндортрансе. По информации ведомства, ямочный ремонт выполняется с применением литой и холодной асфальтобетонной смеси, которая пригодна к использованию и в зимний период.

Начальник управления автомобильных дорог Олег Казеннов рассказал, что до начала работ литой асфальтобетон разогревается до высокой температуры и перевозится в специальных машинах.

«А холодный асфальтобетон заготавливается заранее и укладывается в любую погоду», - добавил он.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram