Куратор программы «Наш двор» расскажет о планах на 2023 год в прямом эфире

Петрова назовет число дворов, которые будут благоустроены в этом году Фото: Алексей БУЛАТОВ

Куратор республиканской программы «Наш двор» Арина Петрова 14 марта в прямом эфире расскажет о планах на 2023 год. Трансляция начнется в 10 часов.

Петрова назовет число дворов, которые будут благоустроены в этом году, а также объяснит, как можно будет отслеживать ход работ. Жители Татарстана смогут задать куратору интересующие их вопросы.

Посмотреть трансляцию можно будет в группе ЦУР Татарстана во «ВКонтакте».

Ранее мы сообщали, что жители Татарстана смогут выбрать объекты и дворы для благоустройства в 2024 году.

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