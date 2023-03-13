В Татарстане ожидается сильный гололед и потепление до +8 градусов

Осадки на территории республики маловероятны. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По прогнозам Гидрометцентра Татарстана, 14 марта погода останется неизменной, осадки маловероятны. Ветер будет достигать 15-17 метров в секунду. Ночью похолодает от -3 до -8 градусов, в дневные часы потеплеет до +3 градусов. На дорогах будет сильный гололед.

В среду и четверг, 15-16 марта, местами могут пройти небольшие осадки, ожидается ветер порывами до 18 метров в секунду. В ночное время будет от 0 до +5 градусов. Днем воздух прогреется от +2 до +8 градусов.

В последующие двое суток также выпадут осадки смешанного характера. В пятницу ночью будет от -1 до +3 градусов, днем – от +3 до +8 градусов. В субботу в ночное время ожидается от -2 до -7 градусов, в дневное – от +1 до +5 градусов.

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