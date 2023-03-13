У жителей Чувашии выманивают деньги под угрозой преследования за госизмену

В МВД по Чувашии поступило несколько заявлений о новых способах мошенничества. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В субботу, 11 марта, в МВД по Чувашии поступило несколько заявлений о новых способах мошенничества. Злоумышленники выманивают у жителей деньги под угрозой преследования за «измену Родине».

Так, 64-летней пенсионерке из Чебоксар сказали по телефону, что из банка были украдены ее личные данные, и теперь мошенники осуществляют с ее счета переводы в пользу армии Украины. Из-за того, что ответственность лежит на владельце карты, клиента могут обвинить в госизмене, уверили звонившие.

Пожилая женщина поверила аферистам и передала им логин и пароль для входа в личный кабинет онлайн-банка. В результате мошенники похитили у нее 200 тысяч рублей. Позже по такой же схеме злоумышленники украли 140 тысяч рублей у 40-летней женщины.

В МВД по Чувашии предупреждают, что сотрудники банка никогда не просят клиента продиктовать полный номер карты, код из СМС-сообщения или трехзначный код на обороте карты. При поступлении таких звонков необходимо сразу закончить разговор с мошенниками, сообщает пресс-служба ведомства.

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