Жители Набережных Челнов выпили 40 миллионов литров пива за год

За этот период в республиканский бюджет от продажи алкоголя поступило 24,4 миллиарда рублей. Фото: Олег УКЛАДОВ

За прошлый год жители Набережных Челнов выпили 40 миллионов литров пива – это на 1% меньше показателей 2021 года.

За этот период в республиканский бюджет от продажи алкоголя поступило 24,4 миллиарда рублей, в том числе 12,7 миллиарда рублей от реализации пивной продукции. Статистику на аппаратном совещании предоставила глава Госалкогольинспекции Татарстана по Набережным Челнам Гульшат Вафина. По ее словам, на долю региональных производителей приходится 12,5 миллиона литров спиртного.

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