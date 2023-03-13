На базе мэрии Казани пройдет программа стажировки для студентов

При этом больше всего желающих было из КФУ. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

17 марта в мэрии Казани стартует стажировочная программа для 30 студентов городских вузов и колледжей. Участники познакомятся с работой муниципалитета, основными проектами и главными инфраструктурными объектами города.

Всего на участие в проекте поступило свыше 100 заявок. При этом больше всего желающих было из КФУ – 40 человек. Впервые пройти стажировку в городской мэрии захотели студенты Казанской ветеринарной академии и Казанского медицинского колледжа, отметила начальник Управления кадровой политики города Ирина Бочкова на «деловом понедельнике».

В 2023 году в программу стажировки вошли два новых трека: медиакоммуникации и городское управление. Лекции для студентов будут проводить руководители подразделений исполкома Казани.

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