В Татарстане вынесен приговор трем участникам экстремистского объединения

Один из мужчин получил условный срок Фото: Алексей БУЛАТОВ

Трое жителей Татарстана признаны виновными в организации и участии в деятельности экстремистской организации. На скамье подсудимых оказались жители Набережных Челнов в возрасте 23, 29 и 40 лет.

По материалам дела, двое мужчин, которые были приверженцами международного религиозного объединения, признанного экстремистским, деятельность которого решением Верховного суда РФ запрещена, в 2020-2021 годах организовали в родном городе ячейку этого объединения. Они завлекали в нее новых участников, имели запрещенную литературу. Третий мужчина активно участвовал в деятельности организации, сообщает СУ СКР по РТ.

Суд признал мужчин виновными: двоим назначил 2,5 года колонии общего режима, их приятелю – 1,5 года условно.

Ранее мы сообщали, что в Казани стартовал суд по делу бывшего заместителя Павла Лоханова.

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