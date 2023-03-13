Ливневые трубы под дорогами в Казани изношены на 40%

Наиболее непростая ситуация в жилых массивах Салмачи и Вишневка Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ливневые трубы, которые проходят под дорогами в Казани, изношены на 40%. Информацию на «деловом понедельнике» озвучил руководитель управления гражданской защиты Фердинант Тимурханов.

По словам чиновника, наиболее непростая ситуация в жилых массивах Салмачи и Вишневка, на берегах реки Ноксы. Также требуется заменить трубы на улицах Верхоянской, Граничной, Ударной, Песочной.

В минувшем году в столице Татарстана очистили восемь километров ливневых сетей.

Ранее мы сообщали, что в Казани из-за скопления талой воды приостановлено движение нескольких трамвайных маршрутов.

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