Дамир Шакиров стал главным архитектором Зеленодольска

Шакиров владеет английским и китайским языками. Фото: пресс-служба администрации Зеленодольского района
Дамир Шакиров назначен на пост главного архитектора Зеленодольска. Сегодня он был представлен на традиционном совещании в администрации главой района Михаилом Афанасьевым.
Ранее Шакиров работал в должности заместителя руководителя исполкома Зеленодольского района в команде итальянского архитектора Элио Фиорини. Вместе они разработали ряд проектов по развитию города.
В 2016 году Дамир Шакиров окончил Казанский архитектурно-строительный университет. Затем на протяжении пяти лет учился в Центральном южном университете Китая.
Новый главный архитектор Зеленодольска владеет английским и китайским языками.
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