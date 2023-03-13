В результате ДТП под Набережными Челнами пострадали пять человек

Столкнулись минивэн «Toyota Isis» и легковой автомобиль «Kia Rio». Фото: Госавтоинспекция Тукаевского района

Крупное ДТП произошло накануне, 12 марта, в 19.25 в Тукаевском районе Татарстана. На автодороге Набережные Челны – поселок Новый столкнулись минивэн «Toyota Isis» и легковой автомобиль «Kia Rio».

Согласно предварительным данным, на нерегулируемом перекрестке при повороте налево 39-летний водитель «Toyota» не уступил дорогу 27-летнему водителю «Kia» и совершил столкновение.

В результате происшествия наиболее сильно пострадали водитель легковушки, а также его 28-летняя пассажирка. Они были доставлены в БСМП. Водитель минивэна, а также двое детей из «Kia» - 6 и 12 лет – после оказания медицинской помощи были отпущены домой.

Из-за ДТП на дороге накануне вечером образовалась пробка.

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