В Татарстане увеличат мощности элеваторов на 200 тысяч тонн зерна

Сейчас в республике возводят новый элеватор «Свияжск-зернопродукт» Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В текущем году суммарные мощности элеваторов в Татарстане будут увеличены на 200 тысяч тонн зерна. Пока мощности складов и элеваторов составляют 5 млн тонн. Для увеличения планируется построить дополнительные помещения для хранения. Информацию озвучил глава Минсельхозпрода РТ Марат Зяббаров.

- Общие мощности хранения составляют около 5 миллионов тонн. Половина — это промышленные элеваторы, другая — склады предприятий, — цитирует ТАСС глава ведомства.

Отметим, что сейчас в республике возводят новый элеватор «Свияжск-зернопродукт». Первую очередь планируют запустить в сентябре 2023 года.

Ранее мы сообщали, что в Татарстане молодого работника элеватора насмерть засыпало зерном.

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