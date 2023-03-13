В Казани на благоустройство парка у Ноксы выделили еще почти 300 миллионов рублей

Вторая очередь парка у Ноксы запланирована от школы №184 до парка «Весна» Фото: Иван МАКЕЕВ

На благоустройство второй очереди парка у ЖК «Светлая долина» в Казани направят 291 миллион рублей. Соответствующий заказ размещен на портале госзакупок. Заказчиком выступает Главстрой РТ.

Вторая очередь парка у Ноксы запланирована от школы №184 до парка «Весна». Это позволит создать единый благоустроенный массив длиной 3,5 километра. Специалисты намерены очистить и озеленить прибрежную зону, построить площадки для барбекю и воркаута.

В рамках первой очереди благоустройства в прошлом году посеяли газон, высадили более 800 новых деревьев, организовали велопешеходные дорожки.

Ранее мы сообщали, что в 2023 году на территории Татарстана благоустроят 68 парков, скверов и набережных.

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