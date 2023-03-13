Егор Тимофеев из Казани возглавил комитет внутренней политики Томской области

Ранее 34-летний Тимофеев работал в мэрии Казани. Фото: Администрация Томской области

Уроженец Казани Егор Тимофеев назначен председателем комитета внутренней политики администрации Томской области. Сегодня, 13 марта, он приступил к своим обязанностям. Коллективу его представил губернатор Владимир Мазур.

- Егору Тимофееву предстоит придать новый импульс работе комитета. Нам нужна перезагрузка в работе с НКО и общественными движениями, конфессиями и диаспорами, да и по другим направлениям тоже, – отметил Мазур.

Прежде 34-летний Тимофеев работал в мэрии Казани. Два года назад он был назначен руководителем отдела анализа, стратегического развития и территориального планирования Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления.

Ранее мы сообщали, что бывший вице-мэр Набережных Челнов Флера Андреева получила назначение на КАМАЗе.

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